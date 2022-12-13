Jandarma Astsubay Üstçavuş Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yapıyordu. 2019 yılında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit oldu.

Bomba imha uzmanı Esma Çevik, unutulmadı. Adı, şehit olduktan iki yıl sonra, petrol sahasının bulunduğu alana ve üretime alınan kuyuya verildi.

Devam eden çalışmalar sonucunda, bölgede 12 milyar dolar değerinde rezerv keşfedildi.

150 milyon net petrol rezervine sahip saha keşfedildi

2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi. Bölgede bulunan rezervin değeri 12 milyar dolar.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından şu sözlerle açıkladı.

"Terörden temizlenen Gabar Dağında, mayın temizliği çalışmalarında şehit olan jandarmamız Esma Çevik’in adını verdiğimiz bölgede, 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik."

Anne, kızının isminin verildiği o sahayı görmek istiyor

Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını gururla izledi.

Anne Nebahat Gözüaydın ise evladının isminin verildiği o sahayı görmek istiyor.