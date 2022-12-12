2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı sahayı TRT Haber görüntüledi.