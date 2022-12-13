Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volodin'i kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya TBMM Mustafa Şentop
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