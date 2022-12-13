Geniş alanda tarama yapıyor. Hedef tespit ve takibi gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. İnsansız deniz aracı ALBATROS-S Mavi Vatan'da artık sürü görevlerini de yerine getirebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ALBATROS-S, merkezi kontrolden bağımsız bir insansız deniz aracı. Kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan denizde seyir yapabiliyor.

Proje kapsamında 8'li sürü mimarisi de başarıyla hayata geçirildi. 8 milli İDA mavi vatanda ortak otonom görev yaptı.

"İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de açıklama yaptı. "Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz" dedi.

Albatros-S İDA hidrokarbon arama faaliyetlerini yürüten gemiler gibi yüksek değerli birimlerin korunması görevlerinde de yer alabiliyor.