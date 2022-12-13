BİK'ten yapılan açıklamaya göre, resmi ilan fiyat tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni resmi ilan fiyat tarifesine göre resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 70 lira olarak ücretlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 100 liradan hesaplanacak.

Karara göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilan metinlerinin dizgisinde "arial" yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazetelerde 9 punto, diğer gazetelerde ise 10 punto metin harflerinin kullanılması zorunlu olacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında, 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek.

Resmi ilanların başlıkları, ilan metinleriyle orantılı olacak ancak ilan metni başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakilerin ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Ayrıca günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için tek sütun genişliği 32 milimetre, diğer gazetelerde ise 37 milimetre kabul edilecek. Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle ya da daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar için bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplama uygulaması sürdürülecek.

Böylece 2023 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 100 diğer gazeteler için ise yüzde 58,73 artış sağlandı.

"Gazetelerimizi yaşatmak için verdiğimiz mücadelenin en somut örneği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz etti.

Erkılınç, "Süreç boyunca desteğini yakından hissettiğimiz İletişim Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tarifedeki bu rekor artış, iddia edilenlerin aksine gazetelerimizin daima yanında olduğumuzun, yaşatmak için verdiğimiz mücadelenin en somut örneğidir. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.