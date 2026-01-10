Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
Türkiye
İHA 10.01.2026 18:30

Ankara'da su deposunu onarmak isteyen 4 kişi hastanelik oldu

Ankara'da sürekli su kesintisi yaşadıkları için ikamet ettikleri apartmandaki su deposunu onarmak isteyen 4 komşu, boyaya karıştırdıkları kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da su deposunu onarmak isteyen 4 kişi hastanelik oldu
[Fotograf: İHA]

Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan kişiler, son zamanlarda sıkça meydana gelen su kesintileri nedeniyle binanın zemin katında bulunan su deposunu aktif hale getirmek istedi. Yüksek maliyet nedeniyle depoyu kendileri onarmaya karar veren apartman sakinleri deponun paslı demirlerini boyamaya başladı.

Apartman yöneticisi İsmail Altay, havasız ortamda boya sırasında yayılan kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı fenalaştı. Altay’ın uyarılarına rağmen depoya giren S.G. de kısa sürede baygınlık geçirdi. Babasından haber alamayan F.G., onu kurtarmak için depoya girdiği sırada aynı maddeden etkilendi. Baba ve oğlunu kurtarmaya çalışan M.L. de kimyasaldan etkilenerek bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler müdahalesiyle kurtarılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Geceyi hastanede geçiren komşular tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Su akmadığı için mağdur durumdayız"

Uzun zamandır su kesintisiyle mücadele ettiklerini dile getiren apartman yöneticisi Altay, "Çok fazla su kesintisi olduğu için bu kararı almıştık. İnsanlar artık bıkmış durumda. Su akmadığı için mağdur durumdayız. Komşularımız kıyafetlerini yıkayamıyor, duş alamıyor. Marketlerde bile su kalmadı. Su deposunu aktif hale getirmek maliyetli bir işti. Daha az maliyete kendimiz tamamlamak istedik. Normalde bu işten anlayan birinin yapması lazımdı. Bu şekilde harekete etmememiz gerektiğini de biliyorduk. Depoyu artık kullanabilir miyiz bilmiyorum" dedi.

Ankara
