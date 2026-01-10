Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
TRT Haber 10.01.2026 15:04

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

İzmir açıklarında su alan bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi.

TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

 

Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Çalışmalara TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri de katılıyor.

Yerlikaya'nın paylaşımında, Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede yürüttüğü arama kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik Ali Yerlikaya
