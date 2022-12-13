Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı.
Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Suriye
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