Hudut Kartalları yasa dışı geçişlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi."