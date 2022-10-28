Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony RADAKIN ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/Wix1Bnstig — TSK (@TSKGnkur) October 28, 2022