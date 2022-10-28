Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi yaparak, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony RADAKIN ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/Wix1Bnstig— TSK (@TSKGnkur) October 28, 2022
Etiketler: Yaşar Güler Türk Silahlı Kuvvetleri
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