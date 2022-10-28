Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısı öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısına giremeyen vatandaşlara otobüsten seslendi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Bayramı'nın arefesinde böyle anlamlı bir günde "Türkiye Yüzyılı"nı kutluyoruz ve biraz sonra "Türkiye Yüzyılı"nda ne var bunları sizlere açıklayacağım. Tabi karşımda şuanda Kızıl Elma'yı görüyorum. Öbür tarafta Gökbey'i görüyorum. Laf değil icraat. Bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara sorun siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz.Eğitimde neler yaptık? Zaten hepsini biliyorsunuz. Sağlıkta neler yaptık? Zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık? Biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık biliyorsunuz. Biraz sonra bundan sonra da neler yapacağız onları da birazdan açıklayacağız. Fakat 7 ayımız var. 7 ay içerisinde durmak yok yola devam. Siz bu kararlılıkta olduktan sonra bize engel yok. Ben inanıyorum. Bu anlayışla hep beraber her zamanki şu çerçevemizi çizeceğiz."