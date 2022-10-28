TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde ilk temeller atıldı.

Başvuru sayısı ise 7,5 milyonu aştı.

Projeye, e-Devlet üzerinden başvurmak isteyenler için başvuru süreci bugün tamamlanıyor.

Banka üstünden başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek

Sosyal konut projesinden yararlanmak için banka üzerinden başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Ziraat Bankası ve HalkBank'tan yapılacak başvurular kabul edilecek.

İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

