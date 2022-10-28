Bakanlıktan yapılan açıklamada, "terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek" amacıyla Muş Şenyayla'da operasyonun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun Muş İl Jandarma Komutanlığınca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadesine yer verildi.