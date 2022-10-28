Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 operasyonu başlatıldı
[Fotograf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-6 operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek" amacıyla Muş Şenyayla'da operasyonun başlatıldığı belirtildi.
Operasyonun Muş İl Jandarma Komutanlığınca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı vurgulandı.
Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Muş PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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