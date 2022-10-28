Bakan Varank: Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Varank paylaşımında, yerli tedarikçilerin yeni nesil elektrikli araç için ilk kez parça geliştirdiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının açılışı öncesinde sayılı saatler kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!''
Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor.— Mustafa Varank (@varank) October 28, 2022
Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor.
Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk! pic.twitter.com/zMRhGRWKeD
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