Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının açılışı öncesinde sayılı saatler kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!''