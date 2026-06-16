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Gündem
AA 16.06.2026 21:09

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Ülkemiz, 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'na bir yıl kaldığını belirterek, "Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Ülkemiz, 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 22'si olimpik toplam 26 spor dalının yer alacağı İstanbul 2027'nin başlamasına bir yıl kala değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Bakan Bak, dünyanın en yeni ve modern spor tesislerine sahip olduklarını vurgulayarak "Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir." dedi.

2027 Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğinden dolayı gururlu ve heyecanlı olduklarını aktaran Bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları düzenleme konusundaki deneyimine vurgu yaptı.

Bakan Bak, Türkiye'nin spor yatırımlarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye, son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen tesisleşme hamlesiyle, her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle anılan bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın en yeni ve modern spor tesislerine sahibiz. İstanbul, büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Kıtanın en iyi sporcularını, ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir."

"İstanbul hazır, Türkiye hazır"

Türkiye'nin spor ülkesi olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, pek çok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali düzenledik. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Formula 1 gelecek yıldan itibaren ülkemizde düzenlenecek. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. Okçuluktan güreşe, yüzmeden boksa kadar pek çok şampiyona Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ülkemize gelen kafileler memnuniyetle ayrılıyor. Her anlamıyla spora adanmış yönetim tarzı ve sporla güçlenen bir Türkiye var. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda hazırız. İstanbul hazır, Türkiye hazır."

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