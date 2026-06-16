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TRT Haber 16.06.2026 20:54

Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılması ve tutuklama tedbiri uygulanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

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