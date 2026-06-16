Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.06.2026 20:39

Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek, "Maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği (HAKMED) temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin uyuşturucu maddeden arındırılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, bu konuda çok hassas davrandıklarını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olmadığını belirten Gürlek, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının da sürecin önemli paydaşları olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu alanda çalışmalar yürüten bir birimin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu

"Cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz"

Gürlek, cezaevlerinde uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalara değinerek, "Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. İnfazlarına son 6 ay kala uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu konusunda ailelerin yükünün çok ağır olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Gerçekten toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. İstanbul'da kullanıcılara, torbacılara, ana dağıtıcılara operasyonlar yaptık."

Operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin üst kademesindeki isimlerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede ıslah aşamasının da önemli olduğuna işaret etti.

Ceza infaz kurumlarında uyuşturucuyla mücadele ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Gürlek, özellikle ıslah ve rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek Uyuşturucu
Sıradaki Haber
AK Parti'den 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:25
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Ülkemiz, 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir
21:09
Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:32
AK Parti'den 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi
19:21
AB: Rusya'yı kınamak yetmez, provokasyonlarına karşı koyma kapasitemizi güçlendirmeliyiz
19:19
Trump: Amacımız İran'daki uranyuma sahip olmak değil yok etmek
19:17
İsrail'in İran ile varılan mutabakat metnini görme talebini ABD'nin reddettiği iddia edildi
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını ilerletiyor
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını ilerletiyor
FOTO FOKUS
MEB’den yapay zeka destekli dil platformu
MEB’den yapay zeka destekli dil platformu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ