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Gündem
AA 16.06.2026 20:22

AK Parti'den 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi

AK Parti 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​​​​​​​ imzalı teşekkür belgesi verileceğini duyurdu.

AK Parti'den 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerine ulaştırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları çalışma başlattı.

Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.

AK Parti'den 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi

Genel Merkez düzeyinde ilk kez gerçekleştiriliyor

Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada, AK Parti'ye katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için size teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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