Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. İşte harekatın başlangıcından bu yana yaşananlar;

9 Ekim 2019 (16.00)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." ifadelerini kullandı.

Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında harekatın başladığını şu ifadelerle duyurdu;

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır.

9 Ekim 2019 (16.22)

Dünya medyasının yakından takip ettiği harekatın başlangıcı, uluslararası medya tarafından son dakika olarak duyuruldu.

9 Ekim 2019 (17.00)

Milli Savunma Bakanlığınca, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildiği açıklandı.

9 Ekim 2019 (18.30)

Milli Savunma Bakanlığı, harekat ile ilgili olası kara propaganda oluşmaması için açıklamada bulundu.

"Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

9 Ekim 2019 (19.00)

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Ayrıca, TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alarak yerle bir etti.

09 Ekim 2019 (20.00)

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin sivilleri koruyacağına dair verdiği teminata vurgu yaptı.

Harekatın başlamasından sadece 6 saat sonra kara harekatı başlatıldı

9 Ekim 2019 (22.30)

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" açıklamasını yaptı.

Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı.

9 Ekim 2019 (23.00)

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin yıllardır savaştığı terör örgütü PKK ile ABD'nin Obama döneminde anlaşmasını büyük bir hata olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de milyonlarca Suriyeli var ve Erdoğan onların ülkelerine geri dönmelerini istiyor." dedi.

10 Ekim 2019 (00.16)

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/ttPa3GSg8j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Ekim 2019

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerini kullandı.

10 Ekim 2019 (01.01)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları için, "Doğru kararı verdi" dedi.

10 Ekim 2019 (02.00)

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

10 Ekim 2019 (03.12)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir." dedi.

10 Ekim 2019 (02.00-07.00)

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla camilerde sela okundu ve dua edildi. Ayrıca tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Sabah namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde Mehmetçiğin zaferi için dua etti.

10 Ekim 2019 (08.00)

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekat kapsamında terör hedeflerini Obüs ve tanklarla yeniden ateş altına aldı. Hedefler vurulmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber