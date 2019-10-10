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"Kahraman komandolarımız Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor"10 Ekim 2019 Perşembe 02:00 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 02:13
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.
Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/9de2a9fWQW
Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı