Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekat ile ilgili açıklamalarını da değerlendirdi.

"Trump doğru kararı verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump doğru kararı verdi" açıklamalasını yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Atacağımız adımlarda hedef kesinlikle terör örgütleri. Demografik yapıyı değiştiren PKK'dır, PYD'dir, DEAŞ'tır. Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Adımlarımızı kararlıkla atmaya devam edeceğiz. Amaç sınır güvenliğini sağlamak, mültecilerin topraklarına dönmesi."

ABD'li senatöre tepki

Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi için de, "Bu beyefendi dürüst değil, garip açıklamalar yaptı" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber