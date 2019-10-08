CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresinin bugün Meclis'te görüşüleceğini hatırlatarak, "Orada askerlerimiz var. Askerleri korumamız lazım. O askerlerin burnunun kanamaması için tezkereye askerlerin hatırı için, oğlunu gönderen annelerin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye içimiz yana yana tezkereye 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber