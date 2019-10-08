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Kılıçdaroğlu: Askerler ve annelerin hatırı için tezkereye "Evet" diyeceğiz08 Ekim 2019 Salı 15:12 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresiyle ilgili "Askerlerin ve annelerin hatırı için tezkereye 'Evet' diyeceğiz." dedi.
[CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresinin bugün Meclis'te görüşüleceğini hatırlatarak, "Orada askerlerimiz var. Askerleri korumamız lazım. O askerlerin burnunun kanamaması için tezkereye askerlerin hatırı için, oğlunu gönderen annelerin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye içimiz yana yana tezkereye 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: TRT Haber