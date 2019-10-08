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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir08 Ekim 2019 Salı 11:05 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 11:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.
"Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır."
Ayrıntılar geliyor...