ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter’ı en aktif kullanan politikacılardan biri.

Özellikle son birkaç aydır, Twitter’da hiç olmadığı kadar mesai harcıyor.

[Fotoğraf: Getty]

Bazen video bazen kitap tavsiyesi bazen de doğum günü mesajı paylaşan ABD Başkanı’nın tercihi, sadece ulusal değil uluslararası kritik konularda da Twitter’dan açıklama yapma yönünde.

Son olarak Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna operasyon kararlılığını dile getirmesiyle Suriye sınırından ABD askerlerinin çekileceğiyle ilgili yine Twitter’dan açıklama yaptı.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Kendi hesabını kullanıyor

Trump, ABD Başkanlığı için açılan resmi Twitter hesabını (@potus) değil kendi hesabını (@realDonaldTrump) kullanıyor. Bu hesabını 65 milyondan fazla kişi takip ediyor. Yaklaşık 27 milyon takipçili Potus hesabından ise sadece Trump'ın paylaşımları tekrar ediliyor.

Trump'ın ayrıca hangi paylaşımları beğendiği, engellediği hesaplar da açılan bazı sayfalarda takip ediliyor.

Şimdiden 200’den fazla tweet

Ekim ayının henüz 8. gününde olmamıza rağmen, Trump bu ay daha şimdiden 200’den fazla tweet attı.

Özellikle Demokratların, Trump’ı azletmek için başlattığı süreçte, Başkan’ın paylaşımları tavan yaptı.

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, harekete geçmişti. Demokratlar, Trump’ın 2020 seçimleri için yabancı bir ülkeden müdahale talep ettiğini, rakibi Joe Biden’ın soruşturulmasını istediğini söylüyor.

İşte bu iddialardan sonra, eylül ayının son pazar akşamı Trump’ın rekor sayıda paylaşımı oldu.

The Greatest Witch Hunt in the history of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Zaten Twitter’daki paylaşım sayısı, yılın başından beri düzenli olarak artıyor.

Uzun saatlerini sosyal medyada harcayan ABD Başkanı, geçen eylül ayında tam 757 kez tweet attı.

Dorian kasırgası, Dorian'ın Alabama’yı vuracağı uyarısı ve Taliban ile görüşmeler hakkında sayısız tartışmaya karıştı.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

ABD yönetiminin kritik koltuklarında görev yapan isimlerin görevden alındığını da yine Twitter’dan duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın görevden alındığını açıklamak gibi...

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Üstelik Bolton, istifayı düşündüğünü Trump’a ilettiğini de yine Twitter’dan açıkladı.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Yani ülkesindeki önemli görevlerde olan isimlerle de sosyal medyadan atışmayı ihmal etmiyor ABD Başkanı.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

İran, yine Trump’ın sosyal medyada diline fazlasıyla doladığı bir ülke.

Tahran yönetimiyle nükleer müzakerelerden çekilen Trump, bu ülkeye savaş sinyallerini de Twitter’dan gönderdi.

Sık kullandığı 'ifadeleri' var

Trump’ın tweet metinlerinde sık kullandığı ifadeler de söz konusu.

Great (harika), no (hayır), fake news (yalan haber), ”Make America great again” (Amerika’yı yeniden harika/büyük yap) bunlardan bazıları...

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Özellikle vurgulamak istediği ve zaman zaman hakaret de içeren sözlerini ise büyük harflerle yazmayı tercih ediyor Trump.

The Biden family was PAID OFF, pure and simple! The fake news must stop making excuses for something that is totally inexcusable. Sleepy Joe said he never spoke to the Ukrainian company, and then the picture came out where he was playing golf with the company boss and Hunter..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

Ve vazgeçilmez noktalama işareti ünlemi kullanmaya da özen gösteriyor.

The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

ABD başkanlarının telefonu "kısıtlı"

ABD başkanları, telefon iletişimi için birçok devlet ve hükümet başkanı gibi özel güvenli hatlar kullanıyor. Ancak başkana yanında bulundurması amacıyla bir de akıllı telefon veriliyor.

Önceki Başkan Barack Obama, ABD başkanına standart olarak piyasaya sürülenlere benzer bir iPhone verildiğini ancak bu telefonun normal bir iPhone olmadığını anlatmıştı. Cihazın birçok özelliği devre dışı bırakılmış durumda.

[Eski ABD Başkanı Barack Obama. Fotoğraf: Getty]

Telefonda sesli konuşma yapma, kısa mesaj atma gibi temel özellikler yok. Yazılımdaki farklılıklar nedeniyle başkan, telefonuyla konuşma yapamıyor, mesaj gönderip alamıyor, telefonun kamerasını kullanamıyor, müzik bile dinleyemiyor.

ABD başkanının kendisine verilen telefonla yapabildiği şeyler sadece e-posta alıp göndermek, internete girmek ve hava durumuna bakmak.

Kaynak: Twitter, Statista