Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.04.2024 05:00

Adana'da patates başağı kavgası: 3 yaralı

Adana'da patates başağı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da patates başağı kavgası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Ceyhan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Cabbar K, ablası Hatice ve ablasının kayınbabası Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hatice K, kardeşi Vahap K. ve kayınbiraderi Çınar K. ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çevrede delil toplama çalışması yaptı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Fatih’te 4 katlı binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:07
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
05:05
Nijerya'da 8 silahlı çete üyesi öldürüldü
04:09
Türkevi'nde sürdürülebilir kalkınma yatırımları etkinliği düzenlendi
04:03
Fatih’te 4 katlı binada yangın
04:11
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: PKK/YPG’nin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur
01:11
Bakan Şimşek: Daha fazla yatırımcının gelmesi için teşvikte bulunuyoruz
35 ile "toz taşınımı" uyarısı
35 ile "toz taşınımı" uyarısı
FOTO FOKUS
Kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Kapısı açık seyreden otobüsten düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ