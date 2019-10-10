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Akçakale'de tüm camilerde sela okunuyor10 Ekim 2019 Perşembe 00:38 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 00:53
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında Akçakale'de tüm camilerde sela okunuyor.
Kaynak: İHA
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