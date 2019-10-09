Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.

Verilen talimatla Türkiye'deki camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

İstanbul

Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine, İstanbul'daki camilerde de sure okundu.

Fatih Camii

Fatih Camii'nde sabah ezanından sonra Fetih Suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Büyük Çamlıca Camii

Büyük Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Daha sonra Mehmetçik için dualar edildi.

Ankara

Sabah namazı öncesi okunan Fetih Suresi'nin ardından tüm camilerden sela sesleri yükselirken kılınan namazın ardından eller Mehmetçik için semaya kalktı.

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bayram Camii'nde okunan Fetih Suresi'nin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası ederek, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekatını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım" dedi.

Üsküp

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Mehmetçiğe destek için Fetih Suresi okundu.

Edirne

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde Fetih Suresi okundu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, yatsı namazı öncesinde şanlı Türk ordusuna camiye gelen vatandaşlarla dua etti. Yatsı namazı öncesinde harekata destek olmak amacıyla Fetih Suresi okundu.

Üzüm, tüm müminlerin "Hazreti Muhammed'in ordusu Mehmetçikler" için dua ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşı Camii'nde Fetih Suresi okundu.

Sakarya

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Sakarya'daki camilerde de sure okundu.

Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için edilen duaya cemaat de eşlik etti.

Program, Adapazarı Müftüsü Albayrak'ın sabah namazını kıldırmasının ardından sona erdi.

Kocaeli

Kocaeli'deki camilerde de Kur'an-ı Kerim okundu. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camii'nde sabah ezanından sonra Fetih Suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden İl Müftü Vekili İhsan Yeğen'e cemaat eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da operasyonda görev yapan Mehmetçikler için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim okudu.

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nde Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Sabah namazı öncesi camideki din görevlileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Okunan surenin ardından namaz için camiye gelen cemaat, ellerini semaya açarak harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.

[Fotoğraf: AA]

Mersin

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Konuş Camii'nde sabah namazı öncesi İmam Hatip Abdullah Ay tarafından Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Ay, ettiği duada, ''Yarabbim, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ve yapmış olduğumuz dualar hürmetine vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Mehmetçiğimize Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler ihsan eyle, onları he türlü kazalardan, belalardan ve müsibetlerden koru yarabbim'' ifadelerini kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'de Enver-ul Hamit Camii'nde sabah namazı öncesi imam Ahmet Saylak tarafından harekatın başarılı olması için Fetih Suresi okundu.

Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve camiye gelenler, Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.

Adana

Merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camii'nde Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Fetih suresi okundu ve dualar edildi.

Harekata katılan askerlerin başarılı olabilmesi için edilen duaların ardından sabah namazı kılındı.

Kilis

Kilis'te de Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi.

Kent merkezindeki Kayabaş Camii'nde sabah ezanından sonra Fetih Suresi okunurken, vatandaşlar Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden cami imamına eşlik etti.

Kaynak: AA