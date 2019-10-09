Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı açıklamada, bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz."

Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan #BarışPınarıHarekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum. pic.twitter.com/z3J4wNLOr7 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 9, 2019

Kaynak: AA