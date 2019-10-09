Terör örgütü sivilleri hedef almaya devam ediyor09 Ekim 2019 Çarşamba 19:48 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:57
Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için, sivillere saldırıp, Türkiye hedef alıyormuş gibi gösteriyor.
Türkiye, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Barış Pınarı Harekatı da başladı.
Harekatta amaç, Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan terör hedeflerini yok etmek ve oralardaki güvenli bölgelere sığınmacıları yerleştirmek.
Terör örgütünün kirli oyunu
Terör örgütü YPG/PKK ise harekatı karalamak için sivilleri hedef alıyor.
Örgüt, bu yolla "Türkiye operasyonda sivilleri hedef alacak" diyerek dezenformasyon yapıyor.
YPG/PKK'nın işgal edilen bölgelerden attığı havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet etti.
Kaynak: TRT Haber