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Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezinden gelişmeleri takip ediyor09 Ekim 2019 Çarşamba 19:16 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezinden gelişmeleri takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezinden gelişmeleri takip ediyor.
[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alıyor. Fotoğraf: AA ]
Kaynak: AA
Etiketler: barış pınarı harekatı