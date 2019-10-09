Türkiye, sınırlarına yönelik terör hedeflerini bitirme amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

Harekat kapsamında obüsler ve çok namlulu roketatarlar da terör hedeflerini vuruyor.

#BarışPınarıHarekatı’nda obüsler ve çok namlulu roketatarlarla terör hedefleri vuruldu. Operasyon anı @trthaber canlı yayınında görüntülendi. pic.twitter.com/8Nkm1rJJC4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ekim 2019

O anları TRT Haber canlı yayınında görüntülendi.

#BarışPınarıHarekatı’nda terör hedeflerinin çok namlulu roketatarlarla vurulma anı @trthaber canlı yayınında görüntülendi. pic.twitter.com/lYwtxOQvOo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ekim 2019

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin harekat ile amacı 14 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizlemek.

Türk savaş uçakları, 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda terörden temizlenen bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştiren Türkiye'nin bu harekatta da hedefi sığınmacıları güvenli bölgelere yerleştirmek.

Harekat planına göre Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için 10 bölge ve 140 köy kurulacak.

Kaynak: TRT Haber