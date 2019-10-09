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Bakan Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir09 Ekim 2019 Çarşamba 23:56 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 00:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona karşı çıkmasın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız. Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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