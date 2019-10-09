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Barış Pınarı'nda kara harekatından ilk görüntüler09 Ekim 2019 Çarşamba 23:33 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:52
Barış Pınarı'nda kara harekatı başladı. Harekattan ilk görüntülerde Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Türkiye, 9 Ekim saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Hava atışlarıyla başlayan harekatın emrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Hava aşamasıdan yaklaşık 6,5 saat sonra harekatın karadan atışlar başladı.
TSK, Tel Abyad'daki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vuruyor.
Kaynak: TRT Haber
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