Emine Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı09 Ekim 2019 Çarşamba 23:16 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Türk Bayrağı görseline yer veren Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin" ifadesine yer verdi.
#BarışPınarıHarekatı’nda görev alan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 9, 2019
Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. pic.twitter.com/jCt4a1GhC3
Kaynak: AA