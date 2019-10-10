F16'lar havalandı, terör hedefleri bir bir vurulmaya başlandı.

Korku içindeki teröristlerin Barış Pınarı Harekatına karşı almaya çalıştığı önlemler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Operasyon öncesi paniğe kapılan teröristlerin öncelikli adımı tünel kazmak oldu.

İş makineleri ile bir çok noktada metrelerce uzunlukta tünel kazdılar.

Tünelleri güçlendirmek için beton blokları hazırladılar, tırlarla bölgeye sevk ettiler.

O beton blokların kullanıldığı tünellerin görüntülerine TRT Haber ekibi ulaştı.

Panik halindeki teröristler Rasulayn'ın 30 kilometre batısında bulunan Mabruka köyünfr metrelerce uzunlukta tüneller kazdı.

Korunmak için kazdıkları tünelleri de beton bloklarla güçlendirdiler.

Tünel içinde teröristlerin elektrik kullanmak için çektikleri kablolar da bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

