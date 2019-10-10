Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır.



Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir."

Kaynak: TRT Haber, AA