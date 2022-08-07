Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Enginyurt televizyon programının reklam arasında Şimşek'i darp etti.

Enginyurt'un koruması da olaya karıştı. Şimşek, Enginyurt'un koruması tarafından saldırıya uğradı.

Olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şimşek'in şikayeti üzerine Enginyurt'un koruması olarak bilinen şahıs gözaltına alındı.

"Bir gazeteciye bu şekilde şiddet eyleminde bulunması barbarlıktan başka bir şey değil"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Latif Şimşek'in Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt tarafından darbedilmesine tepki gösterdi. "Asla kabul edilemez bir barbarlık, bunu en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu asla kabul edilemez bir barbarlık. Maalesef bizim tarihimizde görülmüş en ağır, vahim, barbarca eylem ve saldırılardan bir tanesi. Bir tartışma programında ortam sertleşebilir, hoşumuza gitmeyen bir şey olabilir, cevabını verirsiniz. Olmadı, hiçbir şekilde parçası olmak istemediğiniz bir ortam çıkarsa da oradan ayrılırsınız. Ne demek hem bir milletvekili sıfatını taşıyan birinin kendisinin saldırması hem de daha sonra korumasına saldırtarak bir gazeteciye bu şekilde şiddet eyleminde bulunması bir barbarlıktan başka bir şey değil. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz"