Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı.

Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir Togg hatırası..." ifadelerine yer verdi.

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da yer alıyor.

Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

"2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız"

Erdoğan'ın Kocaeli'deki programda Togg ile yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Türkiye'nin otomobilinin de belirlediğimiz takvime göre uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah, 29 Ekim 2022'de Togg'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.

'Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız' diyenlere inat, Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülkemizi savunma sanayisinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirdiysek, inşallah elektrikli otomobilde de benzer başarıyı muhakkak yakalayacağız."