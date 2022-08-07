Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan düzensiz göçmenleri taşıyan bota müdahale
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yaptı. Yunanistan'ın müdahale ettiği bot Türk kara sularına itildi. O anlar Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA tarafından tespit edildi.
Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri taşıyan deniz araçlarına müdahalesi sürüyor. Yunanistan güçleri, geri itme politikalarıyla göçmenleri ölüme terk ediyor.
Bu kez Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA, Yunanistan'ın geri itme anlarını havadan görüntüledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen ihbar üzerine harekete geçen ekipler o anları kayıt altına aldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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