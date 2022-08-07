Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri taşıyan deniz araçlarına müdahalesi sürüyor. Yunanistan güçleri, geri itme politikalarıyla göçmenleri ölüme terk ediyor.

Bu kez Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA, Yunanistan'ın geri itme anlarını havadan görüntüledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen ihbar üzerine harekete geçen ekipler o anları kayıt altına aldı.