Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından, TOGAN'ın ilk teslimatlarına ilişkin bilgi verdi.

Milli mühendislik çözümlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

​​​​​​​"Önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamada da şirketin, Türk güvenlik güçlerini, yenilikçi ve milli sistemlerle donatmayı sürdürdüğü bildirildi.

STM mühendislerince milli imkanlarla geliştirilen, otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi TOGAN'ın kabul testlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Kabul testlerini başarıyla geride bırakan mini İHA TOGAN'ın ilk teslimatları güvenlik güçlerine gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları söyledi:

"STM olarak Türkiye'de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA'mız TOGAN, sahip olduğu özelliklerle görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM'nin diğer İHA'ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor. Taktik mini İHA'larımızın, GPS olmayan sahalarda görev yapabilmesi ve düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeksizin görev icrasını sağlayacak kabiliyetlerimizle de platformlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimizin sahadaki gücüne güç katacak TOGAN, ülkemize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olsun."

TOGAN

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip bulunuyor. Otonom şekilde havada görev değişimi ve devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sağlıyor.

Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca görev yapabiliyor.

TOGAN, "30x optik zoom" seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleriyle gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sunuyor. Platform, özgün otopilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi yapabiliyor.

Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.

Harekat sahasında tek bir er tarafından kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen TOGAN, geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri aracılığıyla diğer STM platformlarıyla da müşterek görev gerçekleştirebiliyor.

TOGAN platformları, müşterek yer kontrol istasyonu yazılımı vasıtasıyla STM'nin Taşınabilir Vurucu İHA sistemleri KARGU, ALPAGU ve BOYGA ile gerçek zamanlı, otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlandı.