Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları, ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya yapılan baskıyı ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını kınadı.
Açıklamada, "Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden sözkonusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır" denildi.
Bakanlık, İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yineledi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsrail Mescid-i Aksa Gazze
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