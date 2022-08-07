İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'yi vuruyor.

Savaş uçakları, tanklar ve zırhlı birlikler sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu birçok noktayı hedef alıyor.

Filistin yönetimi saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

İslami Cihad'ın üst düzey komutanlarından biri öldürüldü

Refah bölgesine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü.

İsrail ordusu, İslami Cihad Hareketi'nin hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda İslami Cihad'ın üst düzey komutanlarından biri öldürüldü.

Saldırılar karşısında Gazze Şeridi'nden de, Tel Aviv ve İsrail'in orta kesimlerindeki şehirlere yönelik 400'ün üzerinde roket fırlatıldı.

"Tırmanan gerilimden İsrail sorumlu, saldırıları derhal durdurmalı"

İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da da baskınlar düzenledi. İslami Cihad üyesi oldukları iddiasıyla 20 Filistinliyi tutukladı.

Filistin, tırmanan gerilimden İsrail ordusunu sorumlu tuttu, saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

Türkiye'den saldırılara kınama

Türkiye, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz" denildi.

BMGK yarın toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin'in talebi üzerine yarın toplanacak.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarına tepkisini "Sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz" açıklaması ile gösterdi. Avrupa Birliği'nden de gelişmelerin endişe ile takip edildiği açıklaması geldi.

[Fotoğraf: AA]