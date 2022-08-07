Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da milletvekiline silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Pakistan’ın Hayber Pahtuhnva eyaletinde, milletvekili Malik Liyakat Ali Han'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda milletvekili ağır yaralanırken, kardeşi, yeğeni ve 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden Hayber Pahtunhva Eyalet Meclisi Üyesi Malik Liyakat Ali Han, Afganistan'a sınır olan Lower Dir bölgesinde saldırıya uğradı.
Saldırıda, milletvekili Han'ın kardeşi, yeğeni ve kendisine eşlik eden bir polis ve jandarma hayatını kaybetti.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Han ise hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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