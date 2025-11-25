Galatasaray tek golle mağlup oldu

RAMS Park'ta ev sahibi takım taraftarının tamamen doldurduğu tribünler önünde oynanan müsabaka dengeli başladı. İlk 20 dakikada iki takım da net bir şekilde oyun üstünlüğü kuramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 20. dakikadan sonra daha organize ve etkili ataklar geliştirdi. Konuk takım ise beklerin arkasına kaçırmak istediği hızlı ve atletik futbolcularıyla pozisyon geliştirmeye çalıştı. İlk yarıda birer şutu direkten dönen takımlar skoru değiştiremedi ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya Union Saint-Gilloise daha etkili başladı. Mücadelenin 57. dakikasında Promise David'in attığı golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, geri dönme çabasına rağmen istediği pozisyonları üretemedi. Bu dakikadan sonra iki takım da golü bulamayınca Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Müsabakaya sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ile cezalı Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'dan yoksun çıkan Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 9 puanda kaldı.

İstanbul'a 3 puanla gelen Union SG ise ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Sahasında 33 maçı sonra yenildi

Galatasaray, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 34. resmi maçına çıktı.

Bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşayan Galatasaray, Union SG mağlubiyetiyle seriyi 34 maça uzatamadı.

"Devler Ligi"nde kazanma serisi sona erdi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

Sezona deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 5-1 yenilerek başlayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında sırasıyla iç sahada İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda ise Hollanda takımı Ajax'ı 3-0 yendi.

"Cimbom" beşinci haftada konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi. Galatasaray, serisinin sona ermesiyle tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 galibiyet alma rekorunu kırma şansını da yitirdi.

Belçika takımlarına karşı yine kazanamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle yaptığı 9. müsabakada da galibiyet elde edemedi.

Tarihinde Union Saint-Gilloise ile ilk kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 9. randevudan da galibiyet çıkaramayarak Belçika temsilcileri karşısındaki kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Galatasaray, Belçika takımlarıyla yaptığı 9 maçta sadece 5 gol atarken rakiplerinin 18 golüne engel olamadı.

Avrupa'da 14 maç sonra gol atamadı

Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçından eli boş dönerken gol atma serisini de sürdüremedi.

Sara'nın şutu direkte patladı

Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Gabriel Sara ile gole çok yaklaştı.

Brezilyalı futbolcunun ceza yayı gerisinden sol ayağıyla çıkardığı sert şutta top kaleci Kjell Scherpen'i geçtikten sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Belçika temsilcisinde ise 40. dakikadaki kornerde stoper Ross Sykess'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak oyun alanına geldi.

Arda Ünyay, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, kariyerde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon "Devler Ligi"nde yaptığı 4 maçta da kadroda olan ancak süre alamayan Arda, Union Saint-Gilloise müsabakasının 53. dakikasında Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi.

Genç stoper, mücadelenin 89. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Jakobs sekerek çıktı

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlanarak oyundan çıktı.

Ağrıları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Jakobs, Union Saint-Gilloise müsabakasına ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, 53. dakikada yerini Arda Ünyay'a bırakırken sekerek kenara geldi.

Okan Buruk, tek hamle yapabildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrosunun darlığı nedeniyle tek değişiklik yapabildi.

Karşılaşmaya sakat ve cezalı 8 önemli oyuncusundan yoksun çıkan Buruk, tek değişikliğini 53. dakikada sakatlanan Ismail Jakobs'un yerine genç stoper Arda Ünyay'ı alarak yaptı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 2'si kaleci, 6'sı 18 ve altı yaşta olmak üzere 9 futbolcu bulunuyordu.

Sıradaki maç Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, bir sonraki sınavına Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Ligde 13. hafta sonunda 32 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda 1 Aralık Pazartesi günü yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.