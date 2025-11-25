Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.11.2025 21:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nin toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nin toplantısına katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabalarının ele alındığını bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız toplantıda, Türkiye'nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı'mız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir. 35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nin toplantısına katıldı

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Ukrayna
Emine Erdoğan DSÖ heyeti ile görüştü
