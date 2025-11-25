Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.11.2025 19:28

MİT Başkanı Kalın'dan Gazze diplomasisi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile arabulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın'dan Gazze diplomasisi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Al Sani ve Reşat ile arabulucu ve garantör taraflar olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile işbirliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edilmesinde mutabık kalındı.

Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

ETİKETLER
Gazze İbrahim Kalın Katar Mısır Son Dakika
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı' paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Böcek ailesinin otopsi raporu savcılığa gönderildi
20:00
Beyaz Saray'a göre, Rusya-Ukrayna barış sürecinde "büyük ilerleme" kaydedildi
19:55
Emine Erdoğan DSÖ heyeti ile görüştü
19:56
Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler
19:31
Bakan Göktaş: Şiddetsiz toplumu hep birlikte inşa edebiliriz
18:33
Emine Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı' paylaşımı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
FOTO FOKUS
Evden 10 kamyon çöp çıktı
Evden 10 kamyon çöp çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ