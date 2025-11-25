Bakan Göktaş: Şiddetsiz toplumu hep birlikte inşa edebiliriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kadına şiddet küresel bir konu. Sıfır tolerans yaklaşımı sergiliyoruz ve bu konuya siyaset üstü bakıyoruz. Bugün açıkladığımız plan 2026-2030 dönemini kapsıyor. Yedi bölgede şiddet izleme merkezlerimizle istişareler yaptık.

Burada en önemlisi sadece mağdurlara yönelik değil faillere yönelik de bir çalışma yaptık. Yeni yaklaşım hem şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak, hem de şiddetin döngüsünü kırmayı amaçlıyoruz. Bir kadın şiddete maruz kaldığını iddia ettiğinde biz onun yanında yer alıyoruz. Her türlü mağdurun yanında olmayı sürdürüyoruz. ALO 183 İhbar Hattı 7/24 devrede. 2018'den bu yana da devrede olan Kades uygulamımız da bu konuda çok önemli. İhbar durumunda Emniyet güçleri 3 dakikada müdahale ediyor.

"İlkemiz; kadına şiddete sıfır tolerans"

Kadını şiddetin her türlüsünden korumak için adımlar atıyoruz. İlkemiz; kadına şiddete sıfır tolerans. Amacımız şiddeti oluşmadan önlemek. Bu yılki sloganımız "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız". Bu konuda toplumun bütün kesimlerinde bir farkındalık oluşturarak kadınların güvenliğini sağlayabiliriz. Şiddeti önlemede tüm topluma görev düşüyor. Kadına yönelik şiddetle ilgili cezai yaptırımları da artırdık.

Dijital şiddet zaman zaman görmezden gelinen bir nokta. Bilimsel temele dayalı, katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanan Eylem Planı, 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyetten oluşuyor. Vakalara artık daha hızlı müdahale edebileceğiz. Farkındalık oluştukça saygı kültürünü oluşturabileceğiz. Medyaya da bu konuda önemli görev düşüyor. RTÜK ile bu konuda özel bir çalışma yürüttük. Şiddeti normalleştiremeyiz. Şiddetsiz bir toplumu hep birlikte inşa edebiliriz. Bizim tek bir vakaya bile müsahamamız yoktur. Şiddeti erken fark edelim ve erken müdahale edelim.