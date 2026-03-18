Yılmaz: Azimle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam dayanağı Çanakkale ruhudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehitler Abidesi'nde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, vatana, bayrağa ve istikbale sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlara rahmet dileyerek, gazilere sıhhat ve afiyet temennisinde bulundu.

Bugün Gelibolu Yarımadası'nın her karışına sinmiş fedakarlığın, milletin istiklal iradesinin ve tarih boyunca süregelen vatan sevgisinin hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden Yılmaz, "Gelibolu Yarımadası'nın her karışına sinmiş bu hatıra, ardına bakmadan yollara düşenlerin, hayatlarının baharında cephelere koşanların, bu vatanın kaderi söz konusu olduğunda kendi kaderini tereddütsüz biçimde ortaya koyanların hatırasıdır." diye konuştu.

Yılmaz, Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerin, köylerinden, kasabalarından, şehirlerinden ayrılıp Gelibolu sırtlarında aynı safta buluştuğunu, milletin istiklal iradesini omuz omuza savunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün de aynı ruhla iç cephemizi güçlendiriyor, birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyoruz. Bölgemizde ve küresel düzeyde yükselen güç siyaseti, bugün Çanakkale ruhunu diri tutmamızın ne kadar anlamlı olduğunu göstermektedir. Azimle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da en sağlam dayanağı yine Çanakkale ruhudur. O gün verilen mücadele, milletimizin varlığına yönelen kuşatmaya karşı ortaya konmuş sarsılmaz bir iradenin ifadesi olarak tarihe kazınmıştır. Geleceği kuracak olan da aynı iradedir. Dönemin en güçlü donanmalarıyla desteklenen büyük bir saldırı karşısında bu topraklarda yükselen direniş, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin hiçbir şart altında teslim alınamayacağını bütün dünyaya göstermiştir."

Çanakkale'de ortaya çıkan direnişin, milletin ilerleyen yıllarda vereceği büyük istiklal mücadelesinin ruhunu da mayaladığını dile getiren Yılmaz, "Bu cephede sergilenen kararlılık ve fedakarlık daha sonra Anadolu'nun dört bir yanında yürütülecek Kurtuluş Savaşı'na ilham vererek güçlü bir irade doğurmuştur. Bu bakımdan Çanakkale, milletimizin bağımsızlık yürüyüşünde yeni bir dönemin kapısını aralayan tarihi bir eşik olarak hafızalarımızda yerini almıştır." ifadesini kullandı.

"Etrafımız ateş çemberiyken ülkemiz adeta bir istikrar merkezi olarak temayüz etmektedir"

Yılmaz, "Çanakkale geçilmez" ruhunun, milletin istiklal iradesini ve bağımsız yaşama kararlılığını ifade eden güçlü bir miras olarak bugün de yolu aydınlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinden geçtiğimiz dönemde bölgemizde gerilimlerin arttığı, savaşların ve çatışmaların geniş bir coğrafyayı etkilediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda Türkiye'nin güçlü bir devlet iradesiyle hareket etmesi, dirayetli liderlikle hareket etmesi ve savunma kapasitesini sürekli geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı politikalar ve savunma alanında atılan adımlar sayesinde milletimiz bugün huzur ve güven içinde yaşamaktadır. Etrafımız ateş çemberiyken ülkemiz adeta bir istikrar merkezi olarak temayüz etmektedir. Bu güven ortamının arkasında güçlü bir tarihsel birikim ve köklü bir devlet geleneği bulunmaktadır."

Osmanlı döneminde kurulan Tophane-i Amire'den Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluşturulan askeri fabrikalara uzanan üretim geleneğinin, savunma alanında imkan ve kabiliyetleri geliştirme iradesinin erken örneklerini ortaya koyduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet döneminde Şakir Zümre'nin mühimmat üretimi, Nuri Demirağ'ın havacılık alanındaki girişimleri ve Vecihi Hürkuş'un öncülük ettiği çalışmalar savunma alanında yerli ve milli üretim anlayışının tarihimizdeki güçlü adımlarından bazı örneklerdir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında karşılaşılan ambargolar ise savunma alanında dışa bağımlılığın ne kadar ciddi riskler doğurabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Bu tecrübe, Türkiye için yeni bir bilinç oluşturmuş kendi savunma sanayiini geliştirme kararlılığını güçlendirmiştir. "

"Birçok ürünü bugün dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz"

Yılmaz, son yıllarda savunma sanayisinde ortaya koyulan atılımların, Türkiye'nin güvenlik mimarisinde köklü bir dönüşüm meydana getirdiğini anlattı.

Cevdet Yılmaz, 2000'li yılların başında yüzde 20 seviyelerinde bulunan savunma sanayisindeki yerlilik oranının bugün yüzde 80'in üzerine çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye artık savunma alanında ihtiyaç duyduğu pek çok sistemi kendi mühendisleriyle geliştiren, kendi üretim gücüyle sahaya süren bir kapasiteye ulaşmıştır. Geçmişte paramızı verdiğimiz halde bize satılmayan birçok ürünü bugün biz parası mukabilinde dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Bugün gökyüzünde görev yapan Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA gibi insansız savaş araçlarımız ile KAAN ve HÜRJET projeleri hava gücümüzde yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır.

Denizlerde MİLGEM gemilerimiz ve TCG Anadolu ile mavi vatandaki varlığımız güçlenirken, kara kuvvetlerimize yeni bir kabiliyet kazandıran ALTAY tankı ve modern zırhlı araçlarımız sahadaki gücümüzü artırmaktadır. Hava savunmasında HİSAR ve SİPER sistemleri ile ATMACA, SOM ve TAYFUN gibi yerli füze projeleri ise Türkiye’nin savunma kapasitesini her alanda ileri seviyeye taşımaktadır. Savunma sanayiinde elde edilen bu başarılar, milletimizin bağımsızlık iradesinin teknolojik üretim ve mühendislikle birleşmiş halidir."

Dün vatan toprağını korumak için cepheye koşanların taşıdığı kararlılığın, bugün bilim insanlarının, mühendislerin ve savunma sanayisinde çalışan on binlerce gencin emeğiyle yeni bir güce dönüştüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Çanakkale'de ortaya çıkan ruh ile bugün caydırıcı güç olma yolunda ortaya koyduğumuz irade arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır." dedi.

Yılmaz, Çanakkale'de yazılan destanın, milletin birlik içinde hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösteren güçlü bir tarihi miras olarak hafızalarda ve gönüllerde yaşadığını, yaşamaya da devam edeceğini anlattı.

Bu topraklarda verilen mücadelenin milletin istiklal ve hürriyet konusundaki kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olarak tarihe kazındığını belirten Yılmaz, "Bu zafer aynı zamanda mazlum milletlere de ilham vermiş onların yolunu aydınlatan büyük bir başarı olmuştur. Bu duygularla Çanakkale Deniz Zaferimizin 111'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük destanda imzası bulunan tüm komutanlarımızı ve kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.