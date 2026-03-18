Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2026 13:18

İsrail, İran İstihbarat Bakanı Hatib'in öldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti.

İsrail, İran İstihbarat Bakanı Hatib'in öldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.

İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.

Katz'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın birincil istihbarat örgütünün 2021 yılından bu yana başındaki Hatib’in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırıda hedef alındığı savunuldu.

İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürülmüştü.

ETİKETLER
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ