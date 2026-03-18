Dünya
AA 18.03.2026 10:17

Küba: Washington yönetimi Küba halkını kolektif olarak cezalandırıyor

Küba yönetimi, ada halkını kolektif olarak cezalandırdığını belirttiği Washington yönetimine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin adadaki anayasal düzeni zorla devirmeye yönelik neredeyse her gün tehditler savurduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, 60 yılı aşkın süredir bizzat kendisinin hedef aldığı ve izole etmeye çalıştığı zayıflatılmış ekonomimizin yarattığı ağır kısıtlamaları bahane ediyor. Ülkenin kaynaklarına, mülklerine ve ekonomisine el koymaya yönelik planlar yapıyor ve bunları açıkça ilan ediyor."

ABD'nin Küba halkını kolektif olarak cezalandırdığı belirtilen açıklamada, "Bu amansız ekonomik savaş ancak bu niyetle açıklanabilir. En kötü senaryo karşısında Küba tek bir gerçeklikle hareket etmektedir: Herhangi bir dış saldırgan, sarsılmaz bir dirençle karşılaşacaktır." denildi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Küba ABD
