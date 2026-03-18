İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki köyler için saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Adraee, Nebatiye kentindeki, Hirbet Silm ve Beyt Yahun köyleri ile Sur kentinde yer alan Sarifa ve Deyr Kanun en-Nehr köylerinin hedef alınacağını öne sürerek saldırı tehdidinde bulundu.

Bu bölgelerde Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğunu iddia eden Adraee, köylerin boşaltılmasını istedi.

İsrailli Sözcü, evlerini terk etmeye çağırdığı kişilerden Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.